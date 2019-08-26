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В Кузбассе во время автокросса загорелась машина. Об этом
Соревнования проводили в Полысаеве. У одного из водителей загорелась машина — Chery Tiggo 2012 года выпуска. Пожарные потушили ее за четыре минуты.
Предварительно, возгорание возникло из-за неисправности оборудования.
Никто не пострадал.
Фото из соцсетей
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