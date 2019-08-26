В Кораблинском районе перевернулся «УАЗ», пострадали пять человек

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Фото: Издательство «Пресса»
В Кораблинском районе перевернулся «УАЗ Патриот». Пострадали пять человек, сообщает издательство «
Авария произошла в субботу, 24 августа, на втором километре трассы Яблонево-Ерлино-Чижово. Машина несколько раз перевернулась на пустой дороге и вылетела в кювет.
Один пострадавший отказался от помощи. Женщину с тяжелыми травмами доставили в ОКБ, остальных — в Кораблинскую межрайонную больницу.
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