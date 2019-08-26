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Фото: Pixabay.com
В конце августа в столицу придут первые заморозки. Об этом говорится на
Небольшие отрицательные температуры (до минус двух градусов) возможны в ночь на четверг, 29 августа. При этом к полудню в Москове и области воздух может прогреться до 22 градусов. В следующие дни средняя суточная температура вернется к норме: ночи станут менее прохладными, а днем ожидается до 24 градусов.
Колебания температуры, как пояснили синоптики, возможны из-за «быстрой смены воздушных масс».
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.