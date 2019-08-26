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11:55, 26 августа 2019 135
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В конце августа в столицу придут первые заморозки — синоптики

В конце августа в столицу придут первые заморозки — синоптики

Фото: Pixabay.com

В конце августа в столицу придут первые заморозки. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Небольшие отрицательные температуры (до минус двух градусов) возможны в ночь на четверг, 29 августа. При этом к полудню в Москове и области воздух может прогреться до 22 градусов. В следующие дни средняя суточная температура вернется к норме: ночи станут менее прохладными, а днем ожидается до 24 градусов.

Колебания температуры, как пояснили синоптики, возможны из-за «быстрой смены воздушных масс».


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