В Калуге пропала 16-летняя девушка

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В Калуге пропала 16-летняя Анастасия Чихляева, сообщили в группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».
Девушка ушла из дома в деревни Дешовки Козельского района, в воскресенье, 25 августа.
Была одета: синяя кофта, голубые джинсовые лосины, черные кроссовки. С собой красный рюкзак.
Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, попросили обращаться по телефонам 8-800-700-54-72 или 112.
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