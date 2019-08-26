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10:38, 26 августа 2019 174
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Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок в Шацком районе

Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок в Шацком районе

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 25 августа, в Шацком районе произошло ДТП. Примерно в 12:15 на 156-ом километре дороги «Тамбов — Шацк» столкнулись две иномарки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 31-летний житель Рязанской области на Land Rover не справился с управлением и врезался в Toyota Avensis под управлением 39-летней женщины.

В результате травмы получили оба водителя, а также пассажиры Toyota в возрасте 39 и 5 лет.


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