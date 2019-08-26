Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок в Шацком районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 25 августа, в Шацком районе произошло ДТП. Примерно в 12:15 на 156-ом километре дороги «Тамбов — Шацк» столкнулись две иномарки, сообщила
По предварительной информации, 31-летний житель Рязанской области на Land Rover не справился с управлением и врезался в Toyota Avensis под управлением 39-летней женщины.
В результате травмы получили оба водителя, а также пассажиры Toyota в возрасте 39 и 5 лет.
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О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».