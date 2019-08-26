Рязанская школа пригласила детей и их родителей на чаепитие

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Рязанская частная образовательная «Центральная школа» пригласила детей и родителей встретить начало учебного года вместе на чаепитии. 1 сентября в 12:00 гостей ждут по адресу: улица Есенина, 21.
«Мы стремимся создать в „Центральной школе“ по-настоящему открытую, почти семейную атмосферу и поэтому приглашаем всех родителей и детей прийти к нам в гости в этот день, чтобы вместе отметить этот праздник. Мы приготовили праздничный стол с вкусными тортами, сладостями и чаем. Дети смогут поближе познакомиться с новой школой, а родители — пообщаться с педагогами и получить ответы на все вопросы», — заявили сотрудники школы.
В рамках праздника также пройдет открытая беседа с психологом Мариной Змичеревской, которую посвятят адаптации детей в новой школе.
Напомним, что рязанская частная образовательная «Центральная школа» открылась в Рязани в начале августа. Школа работает по принципу непрерывного образования. Педагоги используют авторские современные методики образования, основанные на гуманном отношении к детям, формирующие их личностные качества.
«Центральная школа» — школа полного дня, где ученики получают весь спектр необходимых знаний. Для них действуют секции и кружки. Родителям не требуется после уроков делать домашнее задание или возить ребенка по секциям — все необходимое организовано в школе.
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