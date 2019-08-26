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Фото: Pixabay.com
Рязанцам предложили сдать макулатуру. Осенний этап экологической акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет с 7 по 25 октября,
Весной жители области собрали 80,6 тонны макулатуры, то есть спасли от вырубки 800 деревьев.
Акцию устраивают в форме соревнований между районами и городами региона. Организации и учреждения должны оставить заявку на
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