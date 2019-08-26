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10:29, 26 августа 2019 121

«Рязаньгоргаз» повысит надежность газоснабжения Железнодорожного района

«Рязаньгоргаз» повысит надежность газоснабжения Железнодорожного района

«Рязаньгоргаз» приступил к реконструкции газопровода низкого давления на улице Дзержинского с выходом на улицы Ленинского комсомола и Татарскую. В результате специалисты обновят 840 метров газопровода, что позволит повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей Железнодорожного района, сообщили в пресс-службе компании.

Учитывая интенсивность транспортного потока на улице Дзержинского, реконструкцию будут проводить без ограничения движения транспорта.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» выбрали для работ метод наклонно-направленного бурения. Котлованы появятся на тротуарах с обеих сторон от проезжей части.

«Это определенные неудобства для горожан, но без обновления городской газораспределительной системы невозможно надежное газоснабжение», — подчеркнул заместитель гендиректора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

В течение сентября и октября газовики заменят изношенные стальные трубы на полиэтиленовые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Каждый этап проведения работ предусматривает восстановление благоустройства территории.

Отмечается, что модернизация городской газораспределительной сети — обязательное условие надежного и безопасного газоснабжения. Так, в 2019 году компания «Рязаньгоргаз» уже завершила капитальный ремонт нескольких участков газопроводов в районе Куйбышевского шоссе и Окружной дороги.

«До конца года специалисты „Рязаньгоргаз“ завершат работы по замене почти 3,5 километра изношенных стальных газопроводов. Это позволит долгие годы уверенно эксплуатировать сети, снабжающие газом жилой сектор, коммунально-бытовые и промышленные предприятия города», — заключил Вишняков.


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