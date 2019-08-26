Росстат рассказал о соотношении женщин и мужчин в России

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В этом году в России на тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Об этом передает
Отмечается, что пропорция характерна для всех регионов России кроме Чукотки, где на тысячу мужчин приходится 956 женщин, к 2036 году их будет 813.
По данным специалистов, в других регионах перевес в сторону мужчин будет сохраняться еще долгое время из-за высоких рисков мужской смертности.
Как отметил доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, из-за чего происходит вынужденная демографическая деформация общества. Он добавил, что из-за этого общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и одинаково влияют на принятие решения.
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