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12:10, 26 августа 2019 105
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В России расширили список регионов, где женщины будут «в дефиците»

В России расширили список регионов, где женщины будут «в дефиците»

Фото: Pixabay.com

Росстат расширил список регионов, где женщины будут «в дефиците». По прогнозам специалистов, после 2036 года мужчин станет больше, чем женщин, в шести регионах, передает РИА Новости.

По данным ведомства, к 2036 году нехватка женщин будет в Ленобласти — 914 на 1 тысячу мужчин, (сейчас 1 114), в Севастополе — 881 (сейчас 1 107), в Мордовии — 999 (1 119), в Тюменской области без автономии — 933 (1 091) и на Сахалине — 955 (сейчас 1 069). Также в этом списке Камчатка.

Ранее ведомство прогнозировало «дефицит» женщин на Чукотке (813 женщин на 1 тысячу мужчин). По последним расчетам пропорции изменятся: на 1027 женщин придется 1 тысяча мужчин.


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