В России расширили список регионов, где женщины будут «в дефиците»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Росстат расширил список регионов, где женщины будут «в дефиците». По прогнозам специалистов, после 2036 года мужчин станет больше, чем женщин, в шести регионах, передает
По данным ведомства, к 2036 году нехватка женщин будет в Ленобласти — 914 на 1 тысячу мужчин, (сейчас 1 114), в Севастополе — 881 (сейчас 1 107), в Мордовии — 999 (1 119), в Тюменской области без автономии — 933 (1 091) и на Сахалине — 955 (сейчас 1 069). Также в этом списке Камчатка.
Ранее ведомство прогнозировало «дефицит» женщин на Чукотке (813 женщин на 1 тысячу мужчин). По последним расчетам пропорции изменятся: на 1027 женщин придется 1 тысяча мужчин.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа выходные на рязанских ярмарках продали тонну меда
|
cледующая новость →Рязанские следователи проведут проверку после обнаружения трупов на пожаре
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.