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12:36, 26 августа 2019 49
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Потерявшая память кемеровчанка несколько часов ездила по городу на трамвае

Потерявшая память кемеровчанка несколько часов ездила по городу на трамвае

Потерявшая память кемеровчанка несколько часов ездила по городу на трамвае. Об этом сообщил портал VSE42.Ru.

В воскресенье, 25 августа, вагоновожатый заметил, что одна из пассажирок периодически выходила из вагона, а затем вновь садилась в трамвай. Она ездила так на протяжении нескольких часов.

Женщина не смогла назвать свое имя и адрес дома. С собой у нее не было телефона.

Полицейские установили личность пенсионерки.

«Родственники пожилой женщины уже сбились с ног в поисках бабушки и собирались обращаться в полицию», — отмечает издание.

82-летнюю женщину отвезли домой.


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