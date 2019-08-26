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Потерявшая память кемеровчанка несколько часов ездила по городу на трамвае. Об этом
В воскресенье, 25 августа, вагоновожатый заметил, что одна из пассажирок периодически выходила из вагона, а затем вновь садилась в трамвай. Она ездила так на протяжении нескольких часов.
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