После пожара в Шлаковом нашли два трупа

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 25 августа, в Шлаковом сгорел нежилой деревянный дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 20:00.
При разборе пожара нашли трупы двух людей, их личности устанавливаются.
Причины произошедшего и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали 13 человек на пяти пожарных автомобилях.
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