RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный житель Коврова застрелил своего знакомого на охоте. Об этом сообщил
Установлено, что вечером 23 августа 2019 года подозреваемый с приятелем находился на охоте в районе поселка Малыгино. Мужчина выстрелил дробовым зарядом из охотничьего ружья в спину потерпевшего.
С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в реанимацию. 63-летнего пенсионера спасти не удалось.
Подозреваемого заключили под стражу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРыбновец оборудовал дома нарколабораторию. Видео
|
cледующая новость →В Рыбном подросток без «прав» попал в ДТП
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.