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17:13, 26 августа 2019 200
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Пьяный житель Коврова застрелил своего знакомого на охоте

Пьяный житель Коврова застрелил своего знакомого на охоте

Пьяный житель Коврова застрелил своего знакомого на охоте. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Владимирской области.

Установлено, что вечером 23 августа 2019 года подозреваемый с приятелем находился на охоте в районе поселка Малыгино. Мужчина выстрелил дробовым зарядом из охотничьего ружья в спину потерпевшего.

С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в реанимацию. 63-летнего пенсионера спасти не удалось.

Подозреваемого заключили под стражу.


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