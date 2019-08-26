Пьяный михайловец на «девятке» протаранил «Мазду»

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Вечером в субботу, 24 августа, в Михайлове произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 22:00 28-летний местный житель на ВАЗ-2109 врезался в стоящую Mazda CX-5 под управлением 37-летней женщины.
Автомобили получили механические повреждения. Оказалось, что водитель «девятки» был пьян, алкотест показал 0,8 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
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