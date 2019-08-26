Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Почта России» попросила выделить из бюджета 85 миллиардов рублей для преобразования отделений. Об этом пишут «
Отделения планируют преобразовать в гибриды алкомаркета, аптеки, банка, МФЦ (многофункционального центра), а также образовательного и медицинского учреждений. Новую концепцию уже направили на согласование в Минфин и Минкомсвязи.
Отмечается, что главной причиной преобразования назвали замену традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году.
66,4 миллиарда планируют направить на модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — для расширения площадей отделений.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПосле пожара в Шлаковом нашли два трупа
|
cледующая новость →Несколько массовых ДТП и и смерть вице-мэра Тамбова под Рязанью. Обзор главных новостей выходных, 24-25 августа
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.