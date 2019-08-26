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9:18, 26 августа 2019 234
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Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

«Почта России» попросила выделить из бюджета 85 миллиардов рублей для преобразования отделений. Об этом пишут «Известия».

Отделения планируют преобразовать в гибриды алкомаркета, аптеки, банка, МФЦ (многофункционального центра), а также образовательного и медицинского учреждений. Новую концепцию уже направили на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

Отмечается, что главной причиной преобразования назвали замену традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году.

66,4 миллиарда планируют направить на модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — для расширения площадей отделений.


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