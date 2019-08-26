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11:18, 26 августа 2019 163
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Ольга Хохлова оценила готовность Петушинского района к новому учебного году

Ольга Хохлова оценила готовность Петушинского района к новому учебного году

В четверг, 22 августа член президиума регионального политического совета партии Ольга Хохлова посетила Петушинский район. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».

Вначале сенатор посетила школу №1. В сопровождении главы района Елены Володиной, главы администрации Сергея Великоцкого и директора школы Татьяны Грачевой Ольга Хохлова осмотрела обновленные помещения и оценила готовность здания к новому учебному году.

Хохлова обратила внимание на проблемные вопросы: чрезмерное количество отчетности, взваленное на учителей, нехватка педагогов в школах, требования Роспотребнадзора к нормативам по количеству квадратных метров на одного ученика, заработная плата и единые требования к аттестации педагогов.

Кроме того, сенатор осмотрела комплекс «Олимпиец» и поучаствовала в открытии спортплощадки с уличными тренажерами.

Как представитель заксобрания Владимирской области в Совете Федерации Хохлова выразила признательность руководству района и города за то, что здесь ведется системная работа по развитию физкультуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни.

В завершение визита Хохлова поучаствовала в интеллектуально-спортивном турнире молодежных команд и патриотических клубов «Виват, Россия!». Во время этого мероприятия, посвященного Дню флага России, прошла церемония принятия в ряды всероссийского патриотического движения «Юнармия».

«Символично, что все эти мероприятия проходят в День российского флага. Ведь все важные события мы празднуем, поднимая или внося российский триколор. Его цвета — это символы веры и победы. Давайте верить друг в друга и добиваться побед каждый день», — подчеркнула сенатор.


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