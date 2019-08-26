Ольга Хохлова оценила готовность Петушинского района к новому учебного году

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В четверг, 22 августа член президиума регионального политического совета партии Ольга Хохлова посетила Петушинский район. Об этом сообщили в региональном
Вначале сенатор посетила школу №1. В сопровождении главы района Елены Володиной, главы администрации Сергея Великоцкого и директора школы Татьяны Грачевой Ольга Хохлова осмотрела обновленные помещения и оценила готовность здания к новому учебному году.
Хохлова обратила внимание на проблемные вопросы: чрезмерное количество отчетности, взваленное на учителей, нехватка педагогов в школах, требования Роспотребнадзора к нормативам по количеству квадратных метров на одного ученика, заработная плата и единые требования к аттестации педагогов.
Кроме того, сенатор осмотрела комплекс «Олимпиец» и поучаствовала в открытии спортплощадки с уличными тренажерами.
Как представитель заксобрания Владимирской области в Совете Федерации Хохлова выразила признательность руководству района и города за то, что здесь ведется системная работа по развитию физкультуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни.
В завершение визита Хохлова поучаствовала в интеллектуально-спортивном турнире молодежных команд и патриотических клубов «Виват, Россия!». Во время этого мероприятия, посвященного Дню флага России, прошла церемония принятия в ряды всероссийского патриотического движения «Юнармия».
«Символично, что все эти мероприятия проходят в День российского флага. Ведь все важные события мы празднуем, поднимая или внося российский триколор. Его цвета — это символы веры и победы. Давайте верить друг в друга и добиваться побед каждый день», — подчеркнула сенатор.
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