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8:42, 26 августа 2019 545
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Несколько массовых ДТП и и смерть вице-мэра Тамбова под Рязанью. Обзор главных новостей выходных, 24-25 августа

Несколько массовых ДТП и и смерть вице-мэра Тамбова под Рязанью. Обзор главных новостей выходных, 24-25 августа

Завершились очередные летние выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.

Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине. Позже в полиции рассказали подробности случившегося. Как выяснили СМИ, погибший на трассе под Рязанью тамбовский чиновник ехал с коллегами в Москву.

В воскресенье, 25 августа, на трассе под Рязанью произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. В полиции рассказали подробности произошедшего. Фото и видео можно посмотреть по ссылке.

Еще одно массовое ДТП произошло возле ТЦ «Барс». Там столкнулись четыре машины.

На Михайловском шоссе столкнулись три автомобиля. Это произошло около 12:30 в воскресенье, 25 августа.

Под Рязанью в автомобиле нашли труп мужчины, которого искали больше недели.

Пользователи соцсетей рассказали, что в Турлатове продолжает гореть свалка.

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин предложил вернуть смертную казнь в России.

Сорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка в Песочне. Она добавила, что не раз в горадминистрацию поступали обращения о строительстве там скейт-парка.

Рок-музыкант Сергей Маврин призвал помочь рязанскому псу Мухтару, которого почти до смерти забил хозяин.

Ведущий «Адской кухни» Константин Ивлев вновь приготовит для рязанцев несколько блюд. Шеф-повар приедет в четверг, 29 августа, в рамках передачи GAZtrotour.

Митрополит Марк освятил храм в Рыбновском районе.

В рязанском политехническом институте появился бесплатный велопрокат. Отмечается, что во внутрненнем дворе университета оборудовали парковку с пятью велосипедами.


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