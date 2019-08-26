Несколько массовых ДТП и и смерть вице-мэра Тамбова под Рязанью. Обзор главных новостей выходных, 24-25 августа

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Завершились очередные летние выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.
Вице-мэра Тамбова насмерть
В воскресенье, 25 августа, на трассе под Рязанью произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек. Об этом
Еще одно массовое ДТП произошло возле ТЦ «Барс». Там
На Михайловском шоссе
Под Рязанью в автомобиле
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Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.