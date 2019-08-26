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Утром в понедельник, 26 августа, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 21, 36, 37 по улице Октябрьский городок. К 16:00 воду дадут в домах 18 и 20 по улице Энгельса, а также в доме 5 по улице Медицинская.
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