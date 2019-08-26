На храм в Донском установили 12-тонный купол

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На Богоявленский храм в селе Донское установили 12-тонный купол, сообщил
Купол изготовили и освятили весной этого года, однако чтобы поднять его требовался 100-150-тонный автокран. После долгих поисков подходящей техники купол решили установить с помощью двух автокранов.
«Прихожане храма отметили малый престольный праздник, поскольку один из престолов освящен в честь святителя Митрофана», — говорится в сообщении.
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