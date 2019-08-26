На фестиваль национальных культур в Малоярославце приехали представители Армении, Украины и Греции

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В субботу, 24 августа, в Малоярославце прошел фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». На мероприятие приехали представители Азербайджана, Армении, Украины, Молдавии, Татарстана, Дагестана, Греции, цыганской и русской культуры. К празднику также присоединились представители Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщил
На фестивале организовали ярмарку и площадки, представляющие различные культуры, концерт творческих коллективов и тематический флэшмоб, символизирующий единство многонациональной России.
«Это очень значимое событие, поскольку Россия — это многонациональная страна, на территории которой проживают более 200 национальностей. Все мы являемся частицами большой державы, и только вместе мы можем мирно существовать и двигаться вперед», — заявил первый заместитель председателя заксобрания Александр Ефремов.
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