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16:33, 26 августа 2019 82
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На фестиваль национальных культур в Малоярославце приехали представители Армении, Украины и Греции

На фестиваль национальных культур в Малоярославце приехали представители Армении, Украины и Греции

В субботу, 24 августа, в Малоярославце прошел фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». На мероприятие приехали представители Азербайджана, Армении, Украины, Молдавии, Татарстана, Дагестана, Греции, цыганской и русской культуры. К празднику также присоединились представители Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщил сайт заксобрания Калужской области.

На фестивале организовали ярмарку и площадки, представляющие различные культуры, концерт творческих коллективов и тематический флэшмоб, символизирующий единство многонациональной России.

«Это очень значимое событие, поскольку Россия — это многонациональная страна, на территории которой проживают более 200 национальностей. Все мы являемся частицами большой державы, и только вместе мы можем мирно существовать и двигаться вперед», — заявил первый заместитель председателя заксобрания Александр Ефремов.


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