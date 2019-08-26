МЧС проверит все образовательные учреждения перед 1 сентября

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Надзорные органы МЧС России к учебному году проверили 49,7 тысячи образовательных организаций (94%). Об этом передает
Он отметил, что подготовка к началу учебного года находится на завершающей стадии.
Параллельно с проверкой образовательных учреждений МЧС осматривает места, где в единый день голосования, 8 сентября, пройдут выборы.
По словам Чуприяна, проверено больше 23 тысяч зданий — 54% от общего числа.
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