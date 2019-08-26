Липчанин угрожал взорвать многоэтажку из-за ссоры с соседями

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В воскресенье, 25 августа, липчанин угрожал взорвать многоэтажку, сообщил сайт
Отмечается, что житель одного из домов по улице Циолковского угрожал открыть газ в своей квартире и взорвать дом.
«Так мужчина отреагировал на замечания соседей и их просьбу отремонтировать кран с холодной водой в своей квартире. Он отказался пускать к себе в жилье сантехников, чтобы починить протекающий кран. В итоге коммунальщикам пришлось перекрыть стояк с холодной водой», — говорится в сообщении.
Жильцы вызвали МЧС, полицию и газовую службу.
По предварительным данным, угроз не оказалось.
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