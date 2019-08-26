Калужанин показал, как убил ветерана Великой Отечественной войны

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Калужанин пказал, как убил ветерана Великой Отечественной войны, пишет
По данным источника, задержанный был знаком с погибшим. Несколько лет назад Ммжчина устанавливал пенсионеру окна. Выяснилось, что он пришел к ветерану просить денег в долг на наркотики.
«Он отказал мне. После этого я ударил его по голове. Он упал. После этого я забрал деньги из квартиры и ушел», — сказал подозреваемый.
Напомним, тело 92-летнего мужчины
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