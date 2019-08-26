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9:54, 26 августа 2019 210
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Калужанин показал, как убил ветерана Великой Отечественной войны

Калужанин показал, как убил ветерана Великой Отечественной войны

Калужанин пказал, как убил ветерана Великой Отечественной войны, пишет Mash.

По данным источника, задержанный был знаком с погибшим. Несколько лет назад Ммжчина устанавливал пенсионеру окна. Выяснилось, что он пришел к ветерану просить денег в долг на наркотики.

«Он отказал мне. После этого я ударил его по голове. Он упал. После этого я забрал деньги из квартиры и ушел», — сказал подозреваемый.

Напомним, тело 92-летнего мужчины обнаружили в его квартире 20 августа. По версии следствия, ему нанесли не менее десяти ударов по голове и телу. В субботу, 24 августа, по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего наркозависимого жителя Малоярославца.


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