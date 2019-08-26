Главбух рязанской организации начислила себе больше двух с половиной миллионов «премии»

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Главный бухгалтер рязанской организации похитила крупную сумму, начисляя себе повышенную зарплату и премии. Об этом сообщила
Известно, что 43-летняя женщина начала присваивать деньги с первого месяца работы в этой должности. С марта 2017 года по июнь 2019 года она незаконно получила 2 миллиона 682 тысячи рублей
По предварительной информации, подозреваемая предоставляла заведующей подложную ведомость, где была указана ее зарплата, а затем отправляла в администрацию города другую, в которой набавляла себе в виде материальной помощи и премии около 150 тысяч.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК. («Мошенничество»). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
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