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14:32, 26 августа 2019 169
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Медведев встретился с брянским губернатором

Медведев встретился с брянским губернатором

В понедельник, 26 августа, глава правительства Дмитрий Медведев встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом, который рассказал о реализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщил сайт правительства.

Глава региона рассказал, что область за последние четыре года увеличила валовый региональный продукт — с 242 до 330 миллиардов рублей. Областной бюджет повысился с 46,9 миллиардов рублей до 71,5 миллиарда. Удалось снизить кредиторскую нагрузку. Вместо 13 млрд стало 7,3 млрд. С помощью правительства коммерческие кредиты полностью заместили бюджетными.

Кроме того, губернатор отчитался по вопросам здравоохранения.

«В Брянской области строится детская поликлиника на 250 посещений. До конца года мы ее сдадим. Также две поликлиники мы строим на областные деньги — это Супоневская (на 150 посещений) и Стародубская», — отметил Богомаз.

Политик рассказал Медведеву, что в области не хватает 20% врачей, а еще 20% - это врачи старше 70 лет. «Они работают, исполняют свои обязанности. Но мы понимаем, что они в любое время могут уйти. Поэтому в прошлом году мы приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников — 1 млрд рублей на три года», — сказал губернатор. Благодаря этому уже удалось привлечь более 160 человек.

Богомаз также отметил, что регион заключил соглашение с первым медом имени Сеченова и в Брянске открывается учреждение для подготовки абитуриентов.

«В этом году 100 учеников 10-го класса уже поступили, и на базе лицея с ними будут заниматься наши преподаватели и преподаватели», — сказал Богомаз.

Со следующего года, по его словам, после ремонта в здании бывшего техникума, будет порядка 300 человек, которые будут сдавать экзамены, поступать в предуниверсарий.


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