За сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла на восемь тысяч гектаров

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За сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 7,7 тысячи гектаров. Об этом сообщило РИА
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42,4 тысячи гектаров.
Напомним, из-за пожаров режим ЧС
Ранее в Минобороны
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.