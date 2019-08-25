Возле ТЦ «Барс» столкнулись четыре машины

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В воскресенье, 25 августа, на Московском шоссе столкнулись четыре машины. Об этом сообщили в
«В 9:05 перед светофором у Барса (как ехать в центр) столкнулись четыре автомобиля, свободна одна только правая полоса из трех», — говорится в посте.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке образовался затор.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.