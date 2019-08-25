В рязанском вузе появился бесплатный велопрокат

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В рязанском политехническом институте появился бесплатный велопрокат. Об этом сообщили в
Отмечается, что во внутрненнем дворе университета оборудовали парковку с пятью велосипедами.
«Для того, чтобы воспользоваться услугой, надо обратиться к начальнику отдела по воспитательной работе. Он выдаст ключи от замка», — говорится в посте.
Взять велосипед в прокат можно на срок до пяти дней.
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