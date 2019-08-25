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В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу. Видео появилось в соцсети, пишут
На кадрах видно, как автобус подъезжает к остановке и высаживает пассажиров. В этот момент из дверей выпадают мужчина и женщина с ребенком, которые ударяются о бордюр.
По данным регионального ГИБДД, инцидент произошел по вине водителя, который начал движение с открытыми дверьми.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
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