В центре Тамбова столкнулись три легковушки, есть пострадавший

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В субботу, 24 августа, в центре Тамбова столкнулись три легковушки. Об этом сообщил интернет-портал «
ДТП произошло около 20:25 на перекрестке улиц Мичуринской и Карла Маркса. Столкнулись Kia Rio, Lada Granta и Volkswagen.
По сообщению очевидцев, один из автомобилей выехал на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшего из Kia Rio на скорой помощи госпитализировали.
Фото группы «ВКонтакте» «Подслушано автомобилистов Тамбов»
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