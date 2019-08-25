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8:22, 25 августа 2019 179
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Похолодание в Москве и области ожидается во второй половине следующей недели. С 28 августа температура воздуха не будет достигать 20 градусов, передает ТАСС со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Специалисты отметили, что днем 26 и 27 августа температура воздуха будет составлять 21-23 градуса тепла.

«Уже в среду в атмосфере над столицей расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью до плюс 6-8 градусов, а днем будет не выше плюс 15 — плюс 17 градусов. Холодно будет и в четверг: плюс 5 — плюс 7 градусов в ночные часы, и около плюс 16 — плюс 18 будет после полудня. До конца календарного лета мы уже не увидим 20-градусные температуры», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Рязанской области.


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