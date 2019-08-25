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11:52, 25 августа 2019 140
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С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного самолета

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного самолета

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезли с кукурузного поля, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, лайнер, летевший из Москвы в Симферополь экстренно сел в кукурузном поле. В результате пострадали 76 человек.

На сегодняшний день основной версией произошедшего считается отказ двигателей при попадании в них птиц.

Пилотам присвоили звания Героев России. Позже в сети опубликовали расшифровку их переговоров.

Ранее на месте закончили работать следователи.

Фото ГУ МЧС по Московской области


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