С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного самолета

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезли с кукурузного поля, передают
Напомним, лайнер, летевший из Москвы в Симферополь
На сегодняшний день основной версией произошедшего считается отказ двигателей при попадании в них птиц.
Пилотам
Ранее на месте
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В рязанском вузе появился бесплатный велопрокат
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.