RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский путешественник Виктор Атласов завершил экспедицию по Заполярью. Об этом он рассказал Рязанскому музею путешественников.
Задача состояла в том, чтобы преодолеть без технической поддержки путь от границы с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Из средств передвижения у него была лишь резиновая весельная лодка.
В воскресенье, 18 августа, Атласов вышел к полярной метеостанции «Усть-Оленек». Теперь путешественник приступил к выполнению второй части своего путешествия. Он намеревался пройти вдоль берега моря на своей весельной лодке около 40 километров, затем по рекам продвинуться к кряжу Прончищева и, преодолев его, выйти в бассейн реки Анабар.
Весь путь должен составить порядка 800 километров.
Напомним, очередная экспедиция Виктора Атласова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Тамбова столкнулись три легковушки, есть пострадавший
|
cледующая новость →В Калужской области убили ветерана Великой Отечественной войны
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».