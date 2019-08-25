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20:02, 25 августа 2019 200
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Рязанский путешественник Виктор Атласов завершил экспедицию по Заполярью

Рязанский путешественник Виктор Атласов завершил экспедицию по Заполярью

Рязанский путешественник Виктор Атласов завершил экспедицию по Заполярью. Об этом он рассказал Рязанскому музею путешественников.

Задача состояла в том, чтобы преодолеть без технической поддержки путь от границы с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Из средств передвижения у него была лишь резиновая весельная лодка.

В воскресенье, 18 августа, Атласов вышел к полярной метеостанции «Усть-Оленек». Теперь путешественник приступил к выполнению второй части своего путешествия. Он намеревался пройти вдоль берега моря на своей весельной лодке около 40 километров, затем по рекам продвинуться к кряжу Прончищева и, преодолев его, выйти в бассейн реки Анабар.

Весь путь должен составить порядка 800 километров.

Напомним, очередная экспедиция Виктора Атласова началась 5 мая. Каждый этап он проходил один.


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