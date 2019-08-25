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19:04, 25 августа 2019 214
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Рязанский депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь в России

Рязанский депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь в России

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин предложил вернуть смертную казнь в России. Такое заявление он сделал во время интервью одному из Telegram-каналов, пишет Lenta.ru.

«Я думаю, что этот мораторий навязан России. Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны. Мораторий на смертную казнь разрушает Российскую Федерацию», — сказал депутат.

Впрочем, он отказался инициировать этот вопрос, потому что считает это «вопросом президента».

По мнению Шерина, высшей меры наказания заслуживают, как минимум, те, кто убил несколько человек.

«Помните женщину, приезжую из Средней Азии, которая грудному ребенку голову отрезала? Ее нужно было при задержании просто застрелить. Жаль, что никто из силовиков не взял на себя смелость cделать это», — выразил мнение парламентарий.


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