Рязанская добровольная пожарная охрана получила больше четырехсот тысяч рублей из федерального бюджета

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Добровольная пожарная охрана Рязанского района получила субсидию из федерального бюджета. Об этом сообщил
Конкурс проходил под покровительством МЧС России. Заявки на конкурс подали 32 организации со всех регионов России. Успешно прошли отбор 12 из них.
По итогам конкурса добровольная пожарная охрана Рязанского района получит 409 тысяч рублей.
Деньги пойдут на на новую технику и премии наиболее отличившимся добровольцам.
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