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17:46, 25 августа 2019 235
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Опубликованы фото и видео с места смертельной аварии на трассе Рязань — Ряжск

Опубликованы фото и видео с места смертельной аварии на трассе Рязань — Ряжск

Опубликованы фото и видео с места смертельной аварии на трассе Рязань — Ряжск, которая произошла в воскресенье, 25 августа. Они опубликованы в группе «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани».

Напомним, ранее в сети появилась первая информация о произошедшем. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и после заноса автомобиль столкнулся с двигавшимся навстречу «КамАЗом» и Renault, который ехал в том же направлении.

Пассажирка ВАЗ 1970 года рождения скончалась на месте аварии. Водитель отечественной легковушки и четверо пассажиров Renault, в том числе двое детей, получили травмы.

Подробности произошедшего рассказали в полиции.


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