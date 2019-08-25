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Опубликованы фото и видео с места смертельной аварии на трассе Рязань — Ряжск, которая произошла в воскресенье, 25 августа. Они опубликованы в группе «ВКонтакте» «
Напомним, ранее в сети
Пассажирка ВАЗ 1970 года рождения скончалась на месте аварии. Водитель отечественной легковушки и четверо пассажиров Renault, в том числе двое детей, получили травмы.
Подробности произошедшего
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