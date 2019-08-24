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17:59, 24 августа 2019 499
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В Турлатове продолжает гореть свалка — соцсети

В Турлатове продолжает гореть свалка — соцсети

В Турлатове продолжает гореть свалка. Фото с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».

Как отметил автор снимков, фото сделаны в субботу, 24 августа.

Пожар на свалке в Турлатове начался 12 августа.

Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы жаловались на запах гари. После обращений экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки.

Пожар повторился через неделю. Ситуацию прокомментировал Николай Любимов.

Фото из группы «Рязань Экология»


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