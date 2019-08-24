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В Турлатове продолжает гореть свалка. Фото с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».
Как отметил автор снимков, фото сделаны в субботу, 24 августа.
Пожар на свалке в Турлатове
Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы
Прокуратура нашла
Пожар повторился
Фото из группы «
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.