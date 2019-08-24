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18:58, 24 августа 2019 179
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В многоэтажке в Горроще затопило подъезд. Видео

В многоэтажке в Горроще затопило подъезд. Видео

В доме №14 по улице Татарской прорвало трубу. Об этом местная жительница написала «ВКонтакте».

Из-за прорыва трубы затопило подъезд.

«Вода хлещет водопадом, практически залило шахту лифта. Управляющая компания не отвечает по аварийному номеру, он вообще не работает», — написала автор сообщения.

Рязанка отметила, что в аварийных службах жильцов попросили обращаться в управляющую компанию.

Видео Ирины Ромадиной


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