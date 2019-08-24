В многоэтажке в Горроще затопило подъезд. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В доме №14 по улице Татарской прорвало трубу. Об этом местная жительница написала «ВКонтакте».
Из-за прорыва трубы затопило подъезд.
«Вода хлещет водопадом, практически залило шахту лифта. Управляющая компания не отвечает по аварийному номеру, он вообще не работает», — написала автор сообщения.
Рязанка отметила, что в аварийных службах жильцов попросили обращаться в управляющую компанию.
Видео Ирины Ромадиной
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рок-музыкант Сергей Маврин призвал помочь рязанскому псу Мухтару, которого почти до смерти забил хозяин
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.