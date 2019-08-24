Осень близится. Прогноз погоды в Рязанской области на новую неделю

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем в понедельник будет до +21 градуса, во вторник до +22 градусов. В среду температура опустится до +16 градусов. В четверг и пятницу до +17 градусов.
Самой теплой будет ночь вторника (до +12 градусов). Затем прогнозируют понижение до +6 градусов.
Согласно прогнозу, небольшой дождь возможен во вторник, 27 августа.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.