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11:45, 24 августа 2019 1 383
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Осень близится. Прогноз погоды в Рязанской области на новую неделю

Осень близится. Прогноз погоды в Рязанской области на новую неделю

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на новую неделю, с 26 по 30 августа. По данным синоптиков, ожидается постепенное понижение температуры.

Днем в понедельник будет до +21 градуса, во вторник до +22 градусов. В среду температура опустится до +16 градусов. В четверг и пятницу до +17 градусов.

Самой теплой будет ночь вторника (до +12 градусов). Затем прогнозируют понижение до +6 градусов.

Согласно прогнозу, небольшой дождь возможен во вторник, 27 августа.


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