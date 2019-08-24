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11:29, 24 августа 2019 113
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На касимовца завели дело за два срубленных дуба

На касимовца завели дело за два срубленных дуба

Фото: Pixabay.com

На касимовца завели дело за два срубленных дуба. Диаметр ствола каждого из деревьев достигал метра, сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.

В полицию обратились жители поселка Гусь-Железный. Они рассказали, что 33-летний мужчина, работа которого связана с заготовкой и переработкой древесины, привез на усадьбу дубы. Им показалось это подозрительным.

Сотрудники лесного надзора выяснили, что мужчина срубил деревья без разрешения. У дома злоумышленника нашли семь кубометров древесины и следы трактора, которые вели к делянке.

По части 3 статьи 260 УК мужчине грозит до семи лет тюрьмы


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