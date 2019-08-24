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Фото: Pixabay.com
На касимовца завели дело за два срубленных дуба. Диаметр ствола каждого из деревьев достигал метра,
В полицию обратились жители поселка Гусь-Железный. Они рассказали, что 33-летний мужчина, работа которого связана с заготовкой и переработкой древесины, привез на усадьбу дубы. Им показалось это подозрительным.
Сотрудники лесного надзора выяснили, что мужчина срубил деревья без разрешения. У дома злоумышленника нашли семь кубометров древесины и следы трактора, которые вели к делянке.
По части 3 статьи 260 УК мужчине грозит до семи лет тюрьмы
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.