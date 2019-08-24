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14:47, 24 августа 2019 270
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Машины с детьми на дорогах станут чаще проверять

Машины с детьми на дорогах станут чаще проверять

Фото: Pixabay.com

Подразделения Госавтоинспекции увеличат число проверок машин с детьми на дорогах. Такое решение приняли из-за завершения сезона отпусков и подготовки к учебному году, передает РИА Новости.

В ГИБДД уточнили, что в последнее время стало больше ДТП с участием детей. Так, например, в субботу, 24 августа, в Калужской области из-за вылетевшей на «встречку» бетономешалки погибли двое детей.

Региональным подразделениям Госавтоинспекции поручат рассматривать каждую аварию с гибелью и ранением детей как «комплексную проблему» и тщательно расследовать.


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