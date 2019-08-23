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Фото: Pixabay.com
Житель Кирсанова зарезал гостя, который отказался играть в карты на женщину. Об этом
Вечером 24 мая обвиняемый устроил дома застолье. Он предложил одному из гостей сыграть в карты на деньги или на «одну из присутствующих дам». Тот возмутился. Во время ссоры хозяин дома несколько раз ударил приятеля ножом в живот. 35-летний мужчина умер на месте.
На 36-летнего жителя Кирсанова завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Его также обвинили в угрозах убийством и повторной пьяной езде.
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