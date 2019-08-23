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Фото: Pixabay.com
За семь месяцев 92 тамбовчанина заразились мышиной лихорадкой (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Об этом в пятницу, 23 августа,
Это заболевание ежегодно выявляют у 80-200 жителей области. По сравнению с показателями прошлого года число заразившихся выросло в четыре раза. Оно в 1,9 раза превышает среднероссийский показатель.
Мышиную лихорадку вызывает вирус, который попадает в окружающу среду со слюной, мочой и калом грызунов. Заболевание начинается с повышения температуры тела до 39,5 градуса, затем появляется озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах. В зависимости от тяжести течения заболевания возможна сыпь, покраснение глаз, носовые и кишечные кровотечения.
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