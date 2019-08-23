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14:15, 23 августа 2019 62
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Воспитанники Собинского детдома будут группами жить в «квартирах»

Воспитанники Собинского детдома будут группами жить в «квартирах»

Фото: Pixabay.com

Воспитанники Собинского детдома будут группами жить в «квартирах». Жилье с отдельным входом, кухней, спальней и гостиной должно помочь детям в социально-бытовой адаптации. Об этом директор учреждения Ольга Петрусенко рассказала председателю Заксобрания Владимиру Киселеву во время его визита, сообщил сайт органа власти.

Сейчас в детдоме живут 23 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. В «квартирах» они будут сами готовить еду, стирать и поддерживать чистоту.

«Для чего они („квартиры“ — прим. ред.) создаются? Для того чтобы выполнять самую главную нашу задачу — подготовить детей к выпуску, — пояснила директор детдома. — В детском доме они находятся под защитой нашей, под опекой, а, уже выходя из учреждения, встречаются с трудностями».

Новые комнаты, в которые в этом году заселятся ребята, осмотрел Киселев. Председатель Заксобрания пообщался с воспитанниками детдома и вручил им подарки.


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