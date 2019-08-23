Во владимирском магазине «Маяк» изъяли более тысячи бутылок алкоголя

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Фото: Pixabay.com
В магазине «Маяк» Кольчугинского района изъяли более тысячи бутылок алкоголя. Об этом
Проверяющие нашли 1 200 бутылок спиртного без названий и документов. У части алкоголя были признаки подделки.
Магазин принадлежит ООО «Золотые ворота». Организацию оштрафовали на сто тысяч рублей за хранение и продажу немаркированного алкоголя (часть 4 статьи 15.12 КоАП).
По факту использования поддельных акцизных марок прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК.
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