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13:16, 23 августа 2019 238
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Во Владимире перенесли начало учебного года

Во Владимире перенесли начало учебного года

Во Владимире перенесли начало учебного года. Линейки в школах проведут 2 сентября, сообщил сайт администрации города.

Перенос связан с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

В первый учебный день школьников ждут тематические уроки (о памятных датах, основах безопасности жизнедеятельности). Для младшеклассников во Дворце детского творчества устроят квесты и интерактивно-развлекательные программы, в «Патриаршем саду» — обзорные экскурсии.

В Центре культуры и искусства на Соборной покажут сказку-игру «Как Иван за знаниями ходил», в Городском дворце культуры — театрализованную программу «Страна знаний», а в Доме культуры молодежи — концерт.


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