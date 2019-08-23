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Фото: Pixabay.com
Владимирец пойдет под суд за убийство собаки по просьбе ее хозяйки. Об этом
В ноябре прошлого года жительница деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района попросила двоих мужчин за сто рублей убить ее питомца. Те согласились и повели животное в лес.
Собака вырвалась, один из мужчин догнал ее и дважды ударил обухом топора по голове. Животное погибло.
На 47-летнего злоумышленника завели уголовное дело по пункту"а" части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Уголовное дело в отношении второго владимирца выделили в отдельное производство.
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