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10:58, 23 августа 2019 137
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Владимирец пойдет под суд за убийство собаки по просьбе ее хозяйки

Владимирец пойдет под суд за убийство собаки по просьбе ее хозяйки

Фото: Pixabay.com

Владимирец пойдет под суд за убийство собаки по просьбе ее хозяйки. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В ноябре прошлого года жительница деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района попросила двоих мужчин за сто рублей убить ее питомца. Те согласились и повели животное в лес.

Собака вырвалась, один из мужчин догнал ее и дважды ударил обухом топора по голове. Животное погибло.

На 47-летнего злоумышленника завели уголовное дело по пункту"а" части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Уголовное дело в отношении второго владимирца выделили в отдельное производство.


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