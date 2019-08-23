Владимирцам предложили бесплатно сдать анализы и заняться йогой

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Фото: Pixabay.com
Владимирцам предложили бесплатно сдать анализы крови и заняться йогой. Оздоровительную акцию «Легкий шаг к здоровой жизни» устроят в субботу, 24 августа, в Центральном парке культуры и отдыха,
Все могут бесплатно проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление и снять электрокардиограмму. Горожан проконсультируют врачи. Для владимирцев организуют занятия по суставной гимнастике, скандинавской ходьбе, классической йоге, стрейчинге и латинских танцах. Детям покажут анимацию, для них устроят конкурсы.
Также в парке выступят артисты Дома культуры молодежи: певец Виктор Чаусов и солисты детского театра песни «A'mega».
Начало в 11:00.
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