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10:27, 23 августа 2019 183
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Владимирцам предложили бесплатно сдать анализы и заняться йогой

Владимирцам предложили бесплатно сдать анализы и заняться йогой

Фото: Pixabay.com

Владимирцам предложили бесплатно сдать анализы крови и заняться йогой. Оздоровительную акцию «Легкий шаг к здоровой жизни» устроят в субботу, 24 августа, в Центральном парке культуры и отдыха, сообщил сайт администрации города.

Все могут бесплатно проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление и снять электрокардиограмму. Горожан проконсультируют врачи. Для владимирцев организуют занятия по суставной гимнастике, скандинавской ходьбе, классической йоге, стрейчинге и латинских танцах. Детям покажут анимацию, для них устроят конкурсы.

Также в парке выступят артисты Дома культуры молодежи: певец Виктор Чаусов и солисты детского театра песни «A'mega».

Начало в 11:00.

Дополнительная информация на сайте парка и по телефону 53-22-78.


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