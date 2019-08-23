В Рязани отметили День государственного флага. Фото

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 22 августа, в Лесопарке прошел праздник «Россия — это мы», посвященный Дню государственного флага. Об этом сообщил
На главной сцене собравшихся поздравила начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова.
«В этом году одному из главных государственных символов нашей страны исполнилось 350 лет. Мы должны быть достойны славной памяти наших великих предков, которые вложили в нашу историю всю свою жизнь», — сказала Власова.
Для гостей праздника прозвучали патриотические песни в исполнении молодых вокалистов и воспитанников культурно-досуговых учреждений города.
Мероприятие завершилось флэшмобом и дымовым шоу.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.