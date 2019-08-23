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10:12, 23 августа 2019 193
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В Обнинске задержали развращавшего школьниц скутериста

В Обнинске задержали развращавшего школьниц скутериста

Фото: Pixabay.com

В Обнинске задержали развращавшего школьниц скутериста. Об этом сообщили в калужском следкоме.

По версии следствия, днем 28 апреля ехавший на скутере мужчина остановился рядом с тремя девчоками в возрасте 13 и 14 лет и «совершил развратные действия».

«Спустя непродолжительное время, около 1-3 минут, мужчина уехал», — добавили следователи.

Школьницы рассказали о случившемся родителям, те обратились в полицию.

Злоумышленника нашли по записям камер видеонаблюдения. Как оказалось, неделей ранее около музыкальной школы он совершил «аналогичные действия» перед двумя взрослыми женщинами. Одна из них стала снимать злоумышленника на телефон, тот сразу скрылся.

На злоумышленника звели уголовное дело по части 3 статьи 135 УК («Развратные действия»). 28-летний житель Малоярославца сказал, что хотел «рассмешить девочек». У него изъяли телефон, верхнюю одежду, скутер и шлем. В отношении мужчины провели судебно-медицинскую, генетической и психолого-психиатрическую судебную экспертизы.

Дело передали в суд.


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